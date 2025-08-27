22. Les Jeux olympiques de Séoul

※ Ce synopsis n’offre pas de service photo en raison de problèmes de droits d’auteur liés au CIO.

Le miracle de Baden-Baden

Contre toute attente, le 30 septembre 1981, lors de la 84e session du CIO à Baden-Baden en Allemagne, Séoul a décroché l’organisation des Jeux olympiques d’été de 1988 avec 52 voix contre 27 pour Nagoya. Pourtant, la capitale sud-coréenne avait rejoint la compétition tardivement et faisait face à une candidature solide de la ville japonaise, profitant de l’expérience de l’archipel dans l’accueil des Jeux. Mais l’enthousiasme national, une stratégie bien ficelée et un soutien ferme du gouvernement ont été des facteurs décisifs.





Une cérémonie d’ouverture spéciale

Les Jeux olympiques de Séoul ont débuté le 17 septembre 1988 par une cérémonie d’ouverture alliant tradition et modernité. La performance symbolique du garçon au cerceau a retenu l’attention du monde entier. L’interprétation de Hand in Hand par le groupe Koreana a transmis un message de paix et fait monter l’ambiance liée à l’événement.





Une participation record et envolée d’une nation sportive

A l’époque, les Jeux de Séoul ont établi le record du nombre de pays participants. Contrairement aux Jeux de 1980 à Moscou puis ceux de 1984 à Los Angeles, peu de membre du CIO ont boycotté l’événement. Seules la Corée du Nord et Cuba ont refusé de participer.

Pendant les 16 jours de compétition, la Corée du Sud a remporté 33 médailles, dont 12 en or. Figurant à la quatrième place du classement général, elle s’est démarquée comme nation sportive.





L’héritage et la stature internationale des Jeux olympiques de Séoul

Les Jeux olympiques de Séoul, tenus à une époque où la guerre froide s’apaisait, sont considérés comme un événement symbolique de l’harmonisation entre l’Est et l’Ouest, et ont élevé le statut international de la Corée du Sud. Ils ont orienté le regard du monde vers elle mais aussi celui du pays vers le monde.