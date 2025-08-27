KEY de SHINee revient avec son troisième album « HUNTER »

ⓒ SM Entertainment

KEY, membre du boys band SHINee, est de retour avec son troisième album studio « HUNTER ».





Le 11 août, lors d’une conférence de presse organisée dans un hôtel du quartier de Gwangjin à Séoul, il a confié avoir voulu transmettre une impression marquante à travers un jeu d’acteur aux allures de dédoublement dans le clip, précisant avec humour qu’il avait « cherché à paraître le plus étrange possible ».





Il s’agit de son premier opus complet depuis « Gasoline » en août 2022, soit trois ans d’attente. Ce nouveau disque réunit dix pistes, dont le titre phare éponyme et « Strange », un morceau aux accents punk rock. L’ensemble explore la quête d’un « autre moi », un thème qui traverse tout le projet. Le clip de « HUNTER », quant à lui, adopte l’esthétique d’un film thriller inspiré de légendes urbaines.





KEY explique avoir puisé son inspiration dans l’énergie rafraîchissante et positive d’autres artistes, mais avec l’envie de détourner cette énergie vers quelque chose d’inhabituel, presque à contre-courant. Même l’album physique a été conçu autour d’un concept visuel saisissant, afin de refléter l’intensité de cette création.





Les 26, 27 et 28 septembre, l’artiste donnera une série de concerts à la Ticket Link Live Arena du Parc olympique de Séoul, avant de poursuivre sa tournée solo à Taipei, Tokyo et dans d’autres villes.