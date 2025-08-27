Stray Kids en tête des groupes de K-pop les plus écoutés en 2025 en France

ⓒ JYP Entertainment

Stray Kids a battu un nouveau record en France et s’impose de nouveau au sommet !





Selon les données de Luminate relayées par Billboard France, le groupe a décroché la première place du classement des dix groupes de K-pop les plus écoutés en streaming dans l’Hexagone en 2025. Cette distinction confirme une fois de plus qu’il est un véritable « global record maker ».





Le mois dernier, dans le cadre de leur tournée mondiale « dominATE », les garçons ont rempli à deux reprises le Stade de France, temple des grands événements sportifs et musicaux du pays. Plus de cent mille spectateurs sur deux soirs, toutes les places vendues, et un double record à la clé : le plus grand concert de K-pop jamais organisé en France et le plus grand nombre de spectateurs réunis par un artiste coréen dans ce lieu mythique.





Leur lien avec le public français ne date pas d’hier. En juillet 2023, ils avaient déjà électrisé soixante mille personnes en devenant le premier groupe de K-pop à être la tête d’affiche au festival Lollapalooza Paris. Quelques mois plus tard, en janvier 2024, ils avaient marqué les esprits en participant à l’événement caritatif Le Gala des Pièces jaunes organisé par Brigitte Macron, offrant une performance mémorable et ouvrant la voie aux boy bands coréens dans ce rendez-vous prestigieux.