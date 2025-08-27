Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

NCT WISH dévoile « Surf », avant-goût de son mini-album « COLOR »

#News Show-biz l 2025-08-23

Musique coréenne

ⓒ SM Entertainment
Avec sa nouvelle chanson, NCT WISH apporte une bouffée d’air frais en plein été !

Le 12 août, le boys band a levé le voile sur « Surf », un titre extrait de son troisième mini-album « COLOR », attendu pour le 1er septembre. Proposé en avant-première sous forme de single pré-sorite, ce morceau figurera parmi les pistes phares du nouvel opus.

Avec ses sonorités hybrides mêlant la dance pop et des accents funky, « Surf » marie un rythme pétillant à une mélodie empreinte de douceur, créant une atmosphère capable de faire oublier, le temps de quelques minutes, la chaleur étouffante de l’été. 

Le clip, tourné intégralement à Bali, met en scène les mésaventures d’un club de surf dont les membres ne savent pas surfer. Entre des entraînements chaotiques et des paysages ensoleillés, NCT WISH y déploie toute l’énergie estivale qui caractérise ce nouveau projet.

Après près avoir franchi en avril la barre symbolique du million d’exemplaires vendus avec leur deuxième mini-album « poppop », les garçons suscitent désormais l’attente de voir quelle nouvelle étape ils s’apprêtent à franchir avec « COLOR ».
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >