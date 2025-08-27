NCT WISH dévoile « Surf », avant-goût de son mini-album « COLOR »

ⓒ SM Entertainment

Avec sa nouvelle chanson, NCT WISH apporte une bouffée d’air frais en plein été !





Le 12 août, le boys band a levé le voile sur « Surf », un titre extrait de son troisième mini-album « COLOR », attendu pour le 1er septembre. Proposé en avant-première sous forme de single pré-sorite, ce morceau figurera parmi les pistes phares du nouvel opus.





Avec ses sonorités hybrides mêlant la dance pop et des accents funky, « Surf » marie un rythme pétillant à une mélodie empreinte de douceur, créant une atmosphère capable de faire oublier, le temps de quelques minutes, la chaleur étouffante de l’été.





Le clip, tourné intégralement à Bali, met en scène les mésaventures d’un club de surf dont les membres ne savent pas surfer. Entre des entraînements chaotiques et des paysages ensoleillés, NCT WISH y déploie toute l’énergie estivale qui caractérise ce nouveau projet.





Après près avoir franchi en avril la barre symbolique du million d’exemplaires vendus avec leur deuxième mini-album « poppop », les garçons suscitent désormais l’attente de voir quelle nouvelle étape ils s’apprêtent à franchir avec « COLOR ».