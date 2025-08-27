Une collaboration inédite entre Song Hayoung de fromis_9 et DINDIN autour d’une ballade émotive

ⓒ DOBLE M E&M

La chanteuse Song Hayoung du girls band fromis_9 et le rappeur DINDIN se sont retrouvés pour une collaboration pleine d’émotion !





Le 12 août, « Sleepless », un titre issu du projet musical du producteur K-pop LAS, a été dévoilé. Cette ballade raconte les souvenirs qui reviennent chaque nuit après une rupture et l’impossibilité de tourner la page. Sur une mélodie apaisante et des paroles sincères, la chanson promet de toucher en plein cœur ceux qui ont déjà connu la douleur de l’amour perdu.





Connue pour son timbre clair et lumineux qui sait émouvoir sur scène, Song Hayoung s’associe ici à l’univers de DINDIN, capable de naviguer entre hip-hop et mélodies romantiques avec un flow empreint de sensibilité. Leur rencontre donne naissance à une synergie rare dans le registre musical sud-coréen





Par ailleurs, fromis_9 a lancé avec succès sa toute première tournée mondiale « NOW TOMORROW » avec les trois dates séoulites les 8, 9 et 10 août. Le groupe s’envolera vers les États-Unis le 26 avant de retrouver ses fans au Japon, à Taïwan et à Hong Kong.