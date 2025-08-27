Chaeyoung de TWICE se lance en solo avec l’album « LIL FANTASY vol.1 »

ⓒ JYP Entertainment

Chaeyoung, membre du girls band légendaire TWICE, fera ses débuts en solo le 12 septembre avec la sortie de son premier album studio « LIL FANTASY vol.1. ».





JYP Entertainment a récemment mis en ligne, sur les réseaux officiels du groupe, l’image de couverture numérique ainsi que le titre de l’opus. Fidèle à son nom, la pochette met en scène un univers visuel au parfum de fantaisie. Avec ses cheveux lâchés et une tenue aux lignes originales, l’artiste attire le regard. L’escalier à l’allure antique, la bougie qu’elle tient à la main et les reflets du flash viennent enrichir chaque détail et attiser la curiosité autour de ce projet.





Artiste à la voix singulière et au style kitsch, la chanteuse s’est imposée comme l’une des personnalités les plus marquantes de TWICE. Après Nayeon, Jihyo et Tzuyu, elle devient la quatrième membre du groupe à se lancer en solo. Avec « LIL FANTASY vol.1 », elle devrait affirmer encore davantage son identité artistique et montrer toute l’étendue de son talent.