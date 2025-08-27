Chanyeol organise un événement spécial pour la sortie de son mini-album « Upside Down »

SM Entertainment

Chanyeol, membre du boys band EXO, a préparé un moment unique pour célébrer la sortie de son deuxième mini-album. Les 27 et 28 août, il accueillera ses fans à l’événement « CHANYEOL [Upside Down] THE STAGE », qui se tiendra au Musinsa Garage, dans le quartier de Mapo à Séoul.





Selon son agence SM Entertainment, l’artiste a lui-même imaginé cette rencontre afin de remercier son public pour son soutien. L’accès sera offert gratuitement, sur invitation aléatoire parmi les personnes ayant précommandé l’album.





Sur place, le vocaliste interprétera pour la première fois sur scène le titre phare « Upside Down ». Profitant de la proximité qu’offre une salle de petite capacité, il partagera tout au long de la prestation sa musique et ses histoires, renforçant ainsi la complicité avec ses fans.