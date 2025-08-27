Kwon Eun-bi donne son premier concert solo à Taipei

woollim Entertainment

Voici une excellente nouvelle pour les fans taïwanais ! La chanteuse Kwon Eun-bi se produira pour la première fois en solo à Taipei.





Le 11 août, son agence Woollim Entertainment a publié l’affiche du « 2025 KWON EUNBI CONCERT ‘THE RED’ IN TAIPEI ». Cet événement marque son retour sur scène en concert solo après « QUEEN », donné en 2023. « THE RED » s’est tenu les 23 et 24 août à l’auditorium principal de l’université Yonsei, à Séoul, et s’installera le 20 septembre au Legacy MAX de Taipei.





Le mois dernier, lors du Waterbomb Seoul 2025 à Goyang, la star a fait monter la température avec des performances à la fois enflammées et ensorcelantes, confirmant une fois encore son surnom de « reine de l’été ». Avec ces nouveaux spectacles, elle compte prouver de nouveau qu’elle est une véritable maîtresse de la performance.