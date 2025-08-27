Football : le fils du chanteur Kim Jung-min, encore appelé avec l’équipe japonaise U-17

ⓒ SAGAN DREAMS

Dani Daichi, fils du chanteur sud-coréen Kim Jung-min, poursuit son ascension dans le football japonais en intégrant à nouveau la sélection nationale U-17.





La Fédération japonaise de football a dévoilé, la semaine dernière, la liste des joueurs convoqués qui participeront à un tournoi amical international prévu le mois prochain à Limoges en France, dans laquelle le nom de Daichi figure. Âgé de 17 ans, il s’impose depuis l’année dernière comme un élément incontournable de la sélection nipponne.





Né en 2008 de l’union entre l’artiste Kim Jung-min et son épouse japonaise Rumiko, Dani Daichi possède la double nationalité. Après avoir été à l’école primaire à Séoul et évolué dans les équipes de jeunes du FC Seoul, il a fait le choix en 2023 de rejoindre le centre de formation de Sagan Tosu en J-League, aspirant à un niveau supérieur.