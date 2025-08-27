Nell présente une exposition de média-art inédite intitulée « Shadows »

ⓒ SPACE BOHEMIAN

Le groupe de rock Nell s’apprête à dévoiler une exposition de média-art inédite, qui transformera son univers musical en une expérience visuelle immersive.





Du 29 août au 20 septembre, il investira l’espace Tilla, situé dans le quartier de Sangsu à Séoul, pour présenter « Shadows ». L’annonce a été faite, à la fin de la semaine dernière, par le label du groupe Space Bohemian.





« Shadows » se présente comme un projet artistique ambitieux qui transpose l’univers sonore de Nell dans le domaine visuel. L’exposition propose ainsi de matérialiser sa musique à travers des formes et des couleurs, offrant aux visiteurs une nouvelle façon d’appréhender ses compositions. L’événement réserve également une surprise de taille aux fans. Nell dévoilera en exclusivité quelques-unes de leurs nouvelles compositions inédites.





L’événement sera entièrement gratuit, permettant à tous les amateurs d’art et de musique de découvrir cette fusion créative.