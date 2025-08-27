ⓒ kofa

Un hommage à l’un des maîtres du cinéma sud-coréen aura bientôt lieu, avec une rétrospective exceptionnelle.





Les Archives coréennes du film (Kofa) viennent d’annoncer que l’exposition « Lee Man-hee, cinéaste intemporel – 50e anniversaire » aura lieu du 4 au 13 septembre à la Cinémathèque Kofa, située dans l’arrondissement de Mapo à Séoul. Elles présenteront pour la première fois les versions restaurées en 4K de « 04:00-1950 » (1972) et « A Hero without Serial Number » (1966).





L’événement comprendra également des projections spéciales en pellicule 35mm des films « Assassin » (1969) et « The Midnight Sun » (1972), offrant ainsi un éclairage complet sur l’univers cinématographique du réalisateur.





Le jour d’ouverture de l’exposition sera marqué par un entretien avec le scénariste Baek Gyeol, collaborateur de Lee. La soirée se poursuivra avec une session de lecture par l’actrice Lee Hye-young, la fille cadette du défunt.