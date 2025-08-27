« Last Summer » : Lee Jae-wook et Choi Seong-eun ensemble dans une romance estivale

ⓒ KBS

La KBS va bientôt diffuser un nouveau drama romantique qui retrace la croissance et l’amour de deux jeunes gens ayant partagé chaque été depuis l’enfance. Elle a annoncé, mardi, que la mini-série du week-end « Last Summer », avec Lee Jae-wook et Choi Seong-eun en tête d’affiche, sera diffusée à partir de novembre sur KBS 2TV.





« Last Summer » raconte l’histoire de Baek Do-ha, interprété par Lee, qui après le divorce de ses parents dans son enfance, a émigré aux Etats-Unis et ne revient en Corée du Sud que pendant les vacances d’été pour retrouver son père et son frère jumeau. Il y retrouve Song Ha-kyung, incarnée par Choi, la fille de l’ami de son père, vivant dans la maison voisine.





Le drama dépeint la romance entre ces deux personnages qui se développe au fil de leurs étés, ainsi que les secrets de leur premier amour qu’ils découvrent une fois devenus adultes.