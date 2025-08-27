ⓒ Seongdong Foundation for Art & Culture

L’arrondissement de Seongdong a confirmé mercredi l’organisation du Festival Hip-Hop de la Forêt de Séoul 2025 qui se déroulera le 6 septembre à partir de 16h dans l’espace familiale de la Forêt de Séoul.





La troisième édition promet, selon les organisateurs, une expérience unique où petits et grands pourront découvrir simultanément l’univers du hip-hop et la sérénité de cette célèbre forêt de la capitale.





Intitulé « Le vrai hip-hop au cœur de la nature urbaine ! Turn up ! Amusons-nous à fond dans l’arrondissement de Seongdong », l’événement accueillera un lineup impressionnant d’artistes reconnus dans le milieu. Les participants retrouveront notamment le duo RGP, pionnier du reggae hip-hop sud-coréen, Paloalto, rappeur et résident de l’arrondissement de Seongdong, ou encore le trio Homies.





L’accès au festival est entièrement gratuit. Les inscriptions peuvent se faire via le site internet de la Fondation culturelle de Seongdong ou sur la plateforme de billetterie Yes24. Les personnes ayant effectué une pré-inscription bénéficieront d’un accès prioritaire. Ensuite, l’entrée sera accordée selon le principe du « premier arrivé, premier servi », en fonction de la situation le jour J.