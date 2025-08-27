Kim Dong-ryul signe son grand retour

ⓒ MUSIC FARM

Kim Dong-ryul, figure emblématique de la scène musicale sud-coréenne, va signer son grand retour. L’artiste de 51 ans donnera une série de concerts solo intitulée « Promenade » au KSPO Dome du parc olympique de Séoul. Sept dates sont programmées, réparties du 8 au 10 novembre et du 13 au 16 novembre.





L’agence du chanteur, Music Farm, a annoncé lundi dernier cette nouvelle. Kim avait lui aussi partagé l’affiche de la série de concerts sur ses réseaux sociaux, accompagnée d’un message : « Vous avez attendu longtemps. Retrouvons-nous en novembre ! ». Cet événement marque donc son retour après une pause de plus de deux ans. Son dernier concert « Melody » s’était tenu en octobre 2023, dans le même lieu prestigieux que pour ses futures représentations.





Kim prévoit d’accueillir au total sur les sept dates 70 000 spectateurs, soit 10 000 fans de plus que lors de sa tournée précédente. Un objectif facilement atteignable puisqu’il conserve une base de fans particulièrement fidèles en Corée du Sud et au-delà.