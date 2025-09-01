Jeon Somi dévoile une facette plus mature dans « Chaotic & Confused »

ⓒ THE BLACK LABEL

Jeon Somi franchit une nouvelle étape, délaissant peu à peu l’image de star adolescente pour affirmer sa place d’artiste à part entière.





Le 11 août, l’artiste a présenté son deuxième mini-album baptisé « Chaotic & Confused ». Construit autour des thèmes du chaos et de la confusion, l’opus lui a permis de se découvrir autrement et de clarifier son identité.





Cinq titres liés de façon organique, des sonorités variées, un large spectre vocal ainsi qu’un univers visuel soigné, notamment à travers ses clips, se combinent pour former un ensemble harmonieux.





Habituée à des concepts lumineux et pétillants, Jeon Somi amorce ici un virage. « EXTRA », titre pré-sorti au ton plus mûr, résume sa nouvelle orientation artistique, tandis que « CLOSER », morceau deep house choisi comme titre phare, met en lumière sa progression et sa maturité musicales.





« Cette facette est si nouvelle que cela pourra surprendre ou dérouter, mais c’est précisément mon objectif », a-t-elle confié. « Je ressens aujourd’hui un vrai sentiment de soulagement. C’est l’image que je voulais montrer depuis longtemps, et le moment était enfin venu pour la partager. »