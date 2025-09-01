Le nouveau boys band CORTIS séduit la presse étrangère

ⓒ Big Hit Music

« CORTIS propose une nouvelle forme de groupe de K-pop, libérée des cadres habituels et marquée par un charme brut. » C’est ce qu’a écrit récemment Rolling Stone, l’un des magazines musicaux les plus influents aux États-Unis, sur son site officiel, en consacrant un article au nouveau boys band de BigHit Music.





La publication américaine n’a pas hésité à qualifier leur arrivée de « plus beau début K-pop de l’année », rappelant qu’après des mois d’attente et de rumeurs, le public découvrait enfin les rookies issus de la même agence que BTS et TXT. L’engouement dépasse désormais les frontières coréennes et gagne le marché nord-américain.





Rolling Stone a mis en avant les capacités créatives des cinq membres, soulignant à plusieurs reprises leur implication dans toutes les étapes de production. Le média a salué leur participation active à la composition, mais aussi à la chorégraphie et à la réalisation vidéo, chaque projet portant la marque de leurs idées originales. « Tous les membres sont de véritables créateurs dans leur domaine », conclut l’article.





Le 18 août, CORTIS a dévoilé son premier single « What You Want », un morceau qui se présente comme une déclaration d’intention, affirmant sa volonté et son identité à l’aube de ce nouveau chapitre.