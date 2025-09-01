MJ et JinJin d’ASTRO lancent leur duo ZOONIZINI avec l’album « DICE »

ⓒ Fantagio

A l’approche du dixième anniversaire du boys band ASTRO, un nouveau duo a vu le jour. MJ et JinJin s’associent sous le nom de ZOONIZINI, une formation qui apporte une synergie inédite malgré la riche expérience déjà partagée par les deux artistes.

Le 13 août, ZOONIZINI a sorti son premier mini-album « DICE ». Ce disque, auquel JinJin a largement contribué, traduit la volonté de s’affranchir des codes et de savourer chaque instant. Composé de six titres, il déroule le récit d’un voyage imprévisible vers des lieux inconnus, comme si chaque chanson était le résultat d’un lancer de dé.





La chanson phare « Some Things Never Change » se distingue par un flow et une mélodie à la fois simple et entêtante, sur une base hip-hop empreinte de sensibilité. Écrit et composé par JinJin, il reflète pleinement l’univers de ZOONIZINI. Les deux artistes y chantent les souvenirs de leur jeunesse insouciante et l’amitié immuable qui les lie, éveillant une douce nostalgie.





Réputés comme de véritables artistes complets de la K-pop, les garçons ouvrent un nouveau chapitre prometteur, grâce à leur polyvalence, leur charisme et un concept inédit.