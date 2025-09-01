pH-1 revient avec « What Have We Done », son premier album complet en trois ans

ⓒ H1GHR MUSIC RECORDS

Le 13 août, le rappeur sud-coréen pH-1 a sorti son album « What Have We Done », son premier opus complet depuis « But For Now Leave Me Alone » paru en 2022.





Après trois ans d’attente, l’artiste livre un projet ambitieux qui réunit quinze titres, dont les trois chansons phares « MY B », « DRUGGED2THRILLED » et « 54321 » en featuring avec Haewon de NMIXX. L’ensemble se présente comme une véritable synthèse de son univers musical, mêlant une palette sonore variée à des productions plus abouties que jamais.





Chaque piste bénéficie de collaborations prestigieuses avec Min Jiwoon(민지운), lIlBOI(릴보이), CHANMINA, CAMO, Karencici, Haewon de NMIXX, THAMA ou encore aiai(아이아이), tandis que CODE KUNST en assure la production. Grâce à cette équipe d’artistes aux talents reconnus, pH-1 enrichit sa musique de nuances inédites et transmet ses émotions avec plus de profondeur et d’originalité.