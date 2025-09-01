YOUNG POSSE revient avec son quatrième EP « Growing Pain pt.1 : FREE »

ⓒ DSP Media

Le 14 août, le girls band YOUNG POSSE est revenu sur le devant de la scène avec son quatrième EP intitulé « Growing Pain pt.1 : FREE ».





Avec « FREESTYLE » en titre phare, ce projet résonne comme une déclaration d’indépendance, affirmant le refus de se plier aux regards ou aux critères imposés par d’autres et la volonté de créer en suivant uniquement ses propres instincts.





Sur une base punk hip-hop, le morceau mêle librement des influences jazz, métal et hip-hop, brouillant les frontières entre les genres, tandis que des paroles franches viennent se poser sur un rythme percutant pour en renforcer le message.





L’opus reflète les « douleurs de croissance » ressenties par YOUNG POSSE dans la construction de son identité, un groupe surnommé « les ambassadrices du hip-hop coréen ». Outre « FREESTYLE », sept titres figurent sur la tracklist, dont « ADHD » et « soju ».





La leader Jung Sun-hye(정선혜) a expliqué que cet album est né de la question « Et vous, qui êtes-vous ? ». Elle précise avoir voulu décrire avec humour les difficultés à trouver sa voie dans un monde qui presse sans cesse à définir qui l’on est.