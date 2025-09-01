23. L’essor du téléphone portable sud-coréen

Le 17 septembre 1988, le premier téléphone portable fabriqué en Corée du Sud a été dévoilé. Surnommé « le téléphone brique », il était encombrant et la qualité des appels était incomparable par rapport aux téléphones d’aujourd’hui. Mais le fait qu’il ait été développé avec la technologie locale revêt une grande signification historique. Depuis lors, les entreprises sud-coréennes ont commencé à développer sérieusement des téléphones portables avec des conceptions et des fonctionnalités innovantes pour défier le marché mondial.

En 1996, la Corée a commercialisé pour la première fois au monde la technologie CDMA (Accès multiple par répartition de code). En contraste à l’analogique existant, la qualité des appels et l’efficacité des fréquences ont été considérablement améliorées, permettant à un plus grand nombre d’utilisateurs de bénéficier de services de communication à moindre coût. Le succès du CDMA a été un tremplin pour que la Corée du Sud devienne une puissance dans la technologie des communications mobiles stimulant l’exportation des téléphones portables nationaux et renforçant leur compétitivité.

Avènement des smartphones et innovation

Dans les années 2000, les smartphones ont émergé transformant les téléphones portables d’un simple outil de communication en un ordinateur de poche. Le lancement de l’iPhone par Apple en 2007 a révolutionné le marché et les entreprises coréennes ont rapidement développé des smartphones sous Android pour renforcer leur compétitivité. Les avancées des technologies de télécommunications 4G LTE et 5G ont permis l’accès à Internet à très haut débit et à divers services intégrés, entraînant une innovation dans tous les aspects de la vie.





La République de Corée, puissance informatique

Le téléphone portable représente une industrie phare qui intègre toutes les technologies informatiques telles que la communication, la diffusion, l’affichage, la mémoire et les batteries. Avec des entreprises coréennes comme Samsung Electronics qui disposent, non seulement des appareils, mais aussi de la technologie des systèmes, la République de Corée s’est affirmée comme une véritable puissance informatique sur le marché mondial.