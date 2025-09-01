ENHYPEN annonce des concerts de rappel à Séoul pour « Walk the Line »

BELIFT LAB

Après avoir parcouru dix-huit villes à travers le monde dans le cadre de sa tournée mondiale, ENHYPEN s’apprête à retrouver son public coréen pour un final d’exception.





Le boys band donnera trois concerts les 24, 25 et 26 octobre au KSPO DOME, dans le parc olympique de Séoul, pour « WALK THE LINE : FINAL ». Chaque représentation sera également retransmise en direct en ligne, offrant ainsi aux fans qui ne peuvent se rendre sur place la possibilité de vivre l’événement en temps réel.





Lancée en octobre dernier au stade principal de Goyang, la tournée « WALK THE LINE » a réuni vingt-huit dates dans dix-huit villes à travers le monde. ENHYPEN, qui élargit chaque année l’ampleur et la portée de ses déplacements musicaux, a choisi pour cette édition des salles de grande capacité telles que des dômes et des stades, affirmant ainsi une influence internationale grandissante.