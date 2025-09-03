Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Lim Jae-bum célèbre ses 40 ans de carrière avec un 8e album et une tournée nationale

#News Show-biz l 2025-09-03

Musique coréenne

ⓒ BLUESEED COMPANY
Lim Jae-bum fête cette année ses 40 ans de carrière. A cette occasion, il va sortir son huitième album studio et partira en tournée nationale. Son label Blue Seed Entertainment a annoncé hier cette grande nouvelle, confirmant le retour très attendu de l’artiste.

Avant la sortie complète de l’album, dont la date n’a pas encore été communiquée, Lim offrira un avant-goût à ses fans le 17 septembre avec deux titres : « Le temps où tu viens » et « Salutations ». Ces nouvelles compositions seront ses premières créations depuis son septième album « Seven », sorti en 2022.

Puis, le chanteur de 62 ans partira en tournée dans tout le pays. Intitulée « Je suis Lim Jae-bum », elle débutera le 29 novembre à Daegu, avant de rejoindre Incheon et Séoul.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >