Lim Jae-bum célèbre ses 40 ans de carrière avec un 8e album et une tournée nationale

Lim Jae-bum fête cette année ses 40 ans de carrière. A cette occasion, il va sortir son huitième album studio et partira en tournée nationale. Son label Blue Seed Entertainment a annoncé hier cette grande nouvelle, confirmant le retour très attendu de l’artiste.





Avant la sortie complète de l’album, dont la date n’a pas encore été communiquée, Lim offrira un avant-goût à ses fans le 17 septembre avec deux titres : « Le temps où tu viens » et « Salutations ». Ces nouvelles compositions seront ses premières créations depuis son septième album « Seven », sorti en 2022.





Puis, le chanteur de 62 ans partira en tournée dans tout le pays. Intitulée « Je suis Lim Jae-bum », elle débutera le 29 novembre à Daegu, avant de rejoindre Incheon et Séoul.