Spotify : « My Universe » de BTS franchit les 1,5 milliard de streams

ⓒ Big Hit Music

Le groupe sud-coréen BTS vient d’inscrire un nouveau record à son palmarès déjà bien rempli. Leur collaboration « My Universer » avec le groupe britannique Coldplay a franchi les 1,5 milliard de streams sur Spotify, la plus grande plateforme de streaming musical au monde.





Cette performance exceptionnelle fait de « My Universe » le deuxième titre du groupe à atteindre ce niveau de popularité sur la plateforme suédoise. Il rejoint ainsi le morceau « Dynamite ». « My Universe » est extrait de l’album « Music Of The Spheres », neuvième opus studio de Coldplay. Les deux artistes ont participé conjointement à l’écriture des paroles et à la composition musicale.





Le titre avait déjà démontré son potentiel commercial international en atteignant la première place du Billboard Hot 100, le classement principal des singles américains. Au Royaume-Uni, il s’était également distingué en grimpant à la troisième position de l’Official Singles Chart Top 100, confirmant l’engouement mondial pour cette collaboration inédite.