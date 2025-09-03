« Homeward Bound » : une comédie familiale touchante entre secrets et mensonges

ⓒ Choix Pictures, AD406

Le nouveau film du réalisateur Kim Dae-hwan, « Homeward Bound », explore avec finesse les secrets et les mensonges qui tissent les relations familiales contemporaines. L’œuvre dépeint avec précision les complexités des liens intergénérationnels dans la société coréenne moderne.





L’histoire tourne autour de Jung-ha, interprétée par Jang Young-man, professeure d’arts plastiques dans un lycée de Chuncheon qui vit entourée de secrets. Elle cache à son fils unique Jin-woo, incarné par Ryu Kyung-soo, qu’elle a pris un congé maladie. Elle ment également à ses collègues sur le véritable emploi de son fils, prétendant qu’il travaille chez Google alors qu’il n’est qu’un simple employé dans une école de langues au Canada.





L’équilibre précaire de Jung-ha se fragilise lorsque son fils revient soudainement du Canada avec sa petite amie Jenny, jouée par Stephanie Lee. La situation se complique encore davantage avec l’arrivée impromptue des parents de Jenny, venus retrouver leur fille à Chuncheon.





Réunis sous le même toit, ces personnages dissimulent leurs propres tourments et débattent sur des sujets universels : le travail, le mariage, la violence ou encore l’homophobie. Kim Dae-hwan dépeint des situations profondément « coréennes », où chaque sud-Coréen peut se retrouver.





La sortie nationale de « Homeward Bound » est prévue pour le 10 septembre.