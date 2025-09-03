JYP Entertainment se lance dans la création d’artistes générés par l’IA

ⓒ JYP Entertainment

La célèbre agence de management JYP Entertainment se lance dans la création d’artistes alimentés par l’intelligence artificielle. Elle collabore en ce sens avec sa filiale Blue Garage pour développer des personnages virtuels capables d’interagir avec les fans.





L’initiative de JYP trouve son origine dans une interrogation profonde : « L’IA peut-elle devenir une entité capable d’appeler les fans par leur nom et d’établir une véritable connexion émotionnelle avec eux ? ». Son objectif est de combiner la K-pop et la culture coréenne avec l’IA pour présenter une nouvelle génération d’artistes révolutionnaire.





Les ambitions de l’agence sont grandes. Elle compte « ouvrir un nouvel avenir du divertissement mondial grâce aux artistes générés par l’IA ». Une annonce qui marque une étape significative dans l’évolution de l’industrie du divertissement sud-coréen, qui ne cesse d’innover et de repousser les frontières technologiques.