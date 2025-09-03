La K-pop réalise un exploit historique sur les classements du Billboard

ⓒ NETFLIX, ⓒ JYP Entertainment

La musique coréenne a marqué l’histoire des charts américains. Pour la première en près de cinq ans, des titres de K-pop occupent simultanément la première place du Billboard Hot 100 et du Billboard 200, selon les classement publiés mercredi par le magazine américain.





La chanson « Golden », issue de la bande originale de l’animation Netflix « K-pop Demon Hunters », conserve la tête du Hot 100 pour la troisième semaine d’affilée. Elle confirme ainsi l’engouement du public américain pour les productions musicales sur l’univers de la K-pop.





Du côté des albums, le groupe masculin Stray Kids a fait sensation en plaçant son quatrième album studio « KARMA » directement à la première place du Billboard 200. Cette réussite perpétue son incroyable série. Depuis « ODDINARY » en 2022, le groupe a désormais enchaîné sept albums consécutifs au sommet de ce prestigieux classement.





Cette domination des deux plus gros charts du Billboard confirme que la vague coréenne n’est plus un phénomène de passage, mais bien un élément établi et durable de l’industrie musicale mondiale.