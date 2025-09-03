Baekhyun d’EXO devient le premier artiste sud-coréen à atteindre le niveau Diamant sur Weibo

ⓒ INB100

Baekhyun, membre du groupe EXO, a établi un exploit inédit. Il est devenu le premier artiste de nationalité sud-coréenne à obtenir le niveau Diamant 1 dans la section « Super Topic » de Weibo, la plus grande plateforme de réseaux sociaux chinoise. Son agence INB100 a partagé hier cette grande nouvelle.





Les « Super Topics » constituent des communautés dédiées sur Weibo, organisées autour d’artistes, d’œuvre ou de sujets spécifiques. Ces espaces servent d’indicateur crucial pour mesurer l’ampleur et l’activité des fandoms en Chine. Le système de classement fonctionne selon une hiérarchie précise : chaque lundi, la plateforme attribue aux « thèmes » un niveau parmi neuf possibles, répartis en trois catégories – Argent, Or et Diamant – de trois niveaux chacune. L’évaluation se base sur l’activité et l’engagement des communautés associées à chaque « thème ».





Au 1er septembre, Baekhyun était ainsi le seul artiste sud-coréen à avoir atteint le prestigieux niveau Diamant 1, marquant une étape importante pour la représentation et la culture du pays du Matin clair sur la plateforme chinoise.