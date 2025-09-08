24. L’adhésion à l’ONU

La relation spéciale entre les Nations Unies et la République de Corée

Fondées en 1945 dans le but de prévenir les guerres et de maintenir la paix, les Nations Unies ont des liens particuliers avec la République de Corée. En 1948, sous sa surveillance, des élections y ont été organisées, et son Assemblée générale l’a reconnu comme le seul gouvernement légal de la péninsule coréenne. Peu après le déclenchement de la guerre de Corée, l’ONU a condamné l’invasion du Sud par le Nord et a décidé de déployer des troupes. Après le conflit, elle a également fourni une aide humanitaire pour aider le pays à se reconstruire.





Tentatives répétées d’adhésion et proposition pour une candidature commune des Corées

Depuis 1949, la Corée du Sud a tenté à plusieurs reprises de rejoindre l’ONU, mais sans succès en raison du veto de l’Union soviétique. La demande de la Corée du Nord a également été rejetée pour cause de non-respect de la Charte des Nations Unies et d’absence de soutien de la communauté internationale. En 1973, Séoul a proposé l’adhésion simultanée des deux Corées, mais Pyongyang a refusé en invoquant le principe d’un État unique.





Adhésion simultanée à l’ONU

À la fin des années 1980, la Corée du Sud a établi des relations diplomatiques avec des pays communistes et a activement poursuivi sa politique d’adhésion à l’ONU. En réponse, la Corée du Nord a changé de stratégie et, en 1991, les deux Corées ont finalement rejoints ensemble les Nations Unies. Cet événement symbolique a marqué leur reconnaissance par la communauté internationale comme des États distincts, élargissant ainsi le problème de la péninsule coréenne en une question internationale.