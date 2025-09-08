24. L’adhésion à l’ONU

La relation spéciale entre les Nations Unies et la République de Corée
Fondées en 1945 dans le but de prévenir les guerres et de maintenir la paix, les Nations Unies ont des liens particuliers avec la République de Corée. En 1948, sous sa surveillance, des élections y ont été organisées, et son Assemblée générale l’a reconnu comme le seul gouvernement légal de la péninsule coréenne. Peu après le déclenchement de la guerre de Corée, l’ONU a condamné l’invasion du Sud par le Nord et a décidé de déployer des troupes. Après le conflit, elle a également fourni une aide humanitaire pour aider le pays à se reconstruire.
Tentatives répétées d’adhésion et proposition pour une candidature commune des Corées
Depuis 1949, la Corée du Sud a tenté à plusieurs reprises de rejoindre l’ONU, mais sans succès en raison du veto de l’Union soviétique. La demande de la Corée du Nord a également été rejetée pour cause de non-respect de la Charte des Nations Unies et d’absence de soutien de la communauté internationale. En 1973, Séoul a proposé l’adhésion simultanée des deux Corées, mais Pyongyang a refusé en invoquant le principe d’un État unique.
Adhésion simultanée à l’ONU
À la fin des années 1980, la Corée du Sud a établi des relations diplomatiques avec des pays communistes et a activement poursuivi sa politique d’adhésion à l’ONU. En réponse, la Corée du Nord a changé de stratégie et, en 1991, les deux Corées ont finalement rejoints ensemble les Nations Unies. Cet événement symbolique a marqué leur reconnaissance par la communauté internationale comme des États distincts, élargissant ainsi le problème de la péninsule coréenne en une question internationale.
Les drapeaux des deux Corées devant le siège des Nations Unies à New York
ⓒ National Archives of Korea
Discours de l’ancien président sud-coréen Noh Tae-woo à l’ONU lors de l’adhésion simultanée des deux Corées
ⓒ KBS
Le développement de la Corée du Sud sur la scène des Nations Unies
Depuis son adhésion, la Corée du Sud a mené des activités diplomatiques actives, telles que le déploiement de troupes de maintien de la paix ou encore la participation au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent. En 2006, Ban Ki-moon a été élu secrétaire général de l’ONU, renforçant le statut diplomatique de Séoul. Récemment, le groupe BTS a transmis un message aux jeunes du monde entier à la tribune des Nations Unies, attirant également l’attention sur l’influence culturelle sud-coréenne. Autrefois, bénéficiaire de l’aide de l’ONU, la Corée du Sud joue désormais un rôle actif en tant que membre responsable de la communauté internationale.
Le premier Secrétaire général de l’ONU originaire de la République de Corée,
Ban Ki-moon (à gauche) avec l’ancien secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan
ⓒ KBS
Discours prononcé par BTS aux Nations Unies
ⓒ KBS
Déploiement des forces de maintien de la paix de la République de Corée en 1993
ⓒ National Archives of Korea