82MAJOR organise son premier fanmeeting en Corée du Sud

La nouvelle force montante du K-hip-hop, 82MAJOR se prépare à rencontrer ses fans coréens. Le 20 septembre, le boys band tiendra son tout premier fanmeeting intitulé « 82DE WORLD » au Donghae Arts Center de l’université Kwangwoon à Séoul.





C’est un rendez-vous d’autant plus spécial qu’il marque le tout premier fanmeeting du groupe en Corée du Sud. Pour leurs fans officiels, appelés 82DE (prononcé « attitude »), les membres ont prévu une soirée pleine de surprises et d’émotions, avec des performances préparées spécialement pour leurs admirateurs.





Depuis ses débuts, 82MAJOR a bâti sa réputation de « groupe taillé pour la scène » en passant par toutes sortes de rendez-vous, de ses propres concerts aux grandes scènes internationales. Plus récemment, il a mené à bien une vaste tournée nord-américaine dans 25 villes, tout en continuant à participer à différents événements musicaux à travers le monde.



