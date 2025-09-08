« IVE SECRET » : le nouveau projet d’IVE après ses performances remarquées à Lollapalooza

ⓒ STARSHIP Entertainment

Le 25 août, le girls band IVE a dévoilé son quatrième mini-album « IVE SECRET », ouvrant ainsi un nouveau chapitre de son parcours. Le groupe a expliqué : « C’est un projet que nous avons préparé avec beaucoup de soin et d’attente. Nous voulions montrer une image plus complète de ce qu’est IVE, et offrir à nos fans une variété de couleurs musicales. »





L’opus contient six titres, parmi lesquels « XOXZ », « Wild Bird », « Dear, My Feelings », « GOTCHA », « ♥beats » et « Midnight Kiss ». Le morceau principal « XOXZ » joue avec l’idée d’un mot de passe émotionnel, en reprenant l’expression inventée « je t’aime, dors bien, et retrouvons-nous dans tes rêves ». Sur un fond de basses 808 profondes, de cuivres et d’une batterie percutante, le rap grave et le chant épuré viennent se mêler pour créer une atmosphère à la fois tendue et onirique.





Sur scène, IVE continue d’élargir son rayonnement à l’international. Après avoir marqué les esprits l’an dernier à Lollapalooza Chicago, l’un des quatre plus grands festivals de musique au monde, les filles sont revenues cet été sur les scènes de Berlin et de Paris. C’est la première fois qu’un girls band de K-pop se produit deux années de suite à Lollapalooza, dans trois villes différentes.





À propos de ces expériences, Leeseo a confié : « Quand le public chantait nos morceaux en coréen, c’était un moment bouleversant et inoubliable. Nous voulons continuer à explorer de nouvelles scènes et à grandir, pour devenir un groupe dont nos fans peuvent être fiers. »