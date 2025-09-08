Aller au menu Aller à la page

Stray Kids domine les ventes avec plus de 3,03 millions d’exemplaires de « KARMA » en une semaine

#News Show-biz l 2025-09-06

Musique coréenne

ⓒ JYP Entertainment
Le boys band phénomène Stray Kids a une nouvelle fois prouvé sa puissance sur la scène mondiale ! Avec son quatrième album complet « KARMA », il a signé le meilleur démarrage de l’année, atteignant la première place des ventes hebdomadaires en Corée du Sud.

Selon JYP Entertainment, l’opus sorti le 22 août s’est écoulé à 3,03 millions d’exemplaires en une seule semaine, d’après le Hanteo Chart, le classement musical sud-coréen. « KARMA » devient ainsi le seul disque de 2025 à franchir la barre des trois millions dès la première semaine. À noter que le projet avait déjà franchi le cap des deux millions de copies en seulement vingt-quatre heures, décrochant le statut de double million seller.

À l’international, le succès a été tout aussi éclatant. Sur Spotify, la plus grande plateforme mondiale de streaming musical, « KARMA » est devenu l’album d’un groupe de K-pop le plus écouté lors de sa première semaine cette année. Dans le hit-parade Top Songs Debut Global établi entre le 22 et le 24 août, le titre principal « CEREMONY » a pris la deuxième place, tandis que « BLEEP » s’est classé troisième et « CREED » quatrième. Au total, huit morceaux de l’œuvre se sont hissés dans le Top 10.

Composé de onze titres, « KARMA » illustre une nouvelle fois l’univers propre au groupe. Le trio de producteurs internes, formé par Bang Chan, Changbin et Han, a dirigé l’ensemble du processus créatif, donnant au projet une identité forte et singulière.
