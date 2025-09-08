Chanyeol dévoile son deuxième mini-album « Upside Down »

ⓒ SM Entertainment

Chanyeol du boys band légendaire EXO est revenu avec une énergie électrisante. Le 25 août, il a dévoilé son deuxième mini-album baptisé « Upside Down », un an après son tout premier projet solo « Black Out ».





À travers ce disque, l’artiste explore la palette complète des émotions que chacun peut éprouver au fil de sa vie. Comme l’indique son titre, qui suggère un univers renversé, « Upside Down » se veut le reflet des contrastes entre des instants lumineux et des passages plus sombres. Avec cet album, il cherche à offrir une véritable catharsis à ceux qui l’écoutent.





Le titre phare éponyme se distingue par son électro-rock, en mêlant des riffs de guitare saturée, typique du rock, une batterie aux accents de rock classique et des nappes sonores de synthés électroniques. La progression du morceau aboutit à un refrain percutant, où Chanyeol transmet le message des paroles avec sa voix puissante.





Dès sa sortie, l’opus a rencontré un large succès international. Il a pris la tête du classement iTunes Top Albums dans 19 pays, dont l’Espagne et le Brésil, et s’est hissé dans les meilleures positions des charts en Chine, au Japon et ailleurs.