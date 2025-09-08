Sunmi signe son retour avec « BLUE ! » aux sonorités rock

ⓒ ABYSS COMPANY

Le 26 août, Sunmi a fait son comeback avec son nouveau single numérique intitulé « BLUE ! ». Un peu plus d’un an après « Balloon in Love », la chanteuse est revenue avec une pièce où elle a assuré l’écriture, la composition et la production, affirmant une fois de plus son identité de singer-songwriter.





Le titre « Blue ! » porte une double signification : il renvoie à la fois à la mélancolie et à la tristesse, mais aussi à l’éclat de la jeunesse. L’artiste y raconte ces années lumineuses mais fragiles, faites de doutes et d’instabilité, en puisant dans ses propres souvenirs et en chantant ses émotions les plus sincères.





Musicalement, la chanson s’appuie sur un son de groupe qui se teinte d’une couleur à la fois onirique et nostalgique. Elle traduit avec intensité le tumulte intérieur, où se mêlent la confusion ressentie dans l’enfance et l’élan de liberté et d’espoir qui en est né. À travers cette ambivalence, Sunmi dépeint une jeunesse à la fois éclatante et imparfaite.





Depuis ses débuts, la star n’a cessé de s’affirmer comme une créatrice sans frontières musicales. Avec cette nouveauté, elle démontre une nouvelle fois l’ampleur de sa palette artistique et confirme une évolution qui continue de captiver le public.