Lee Seok Hoon revient son mini-album « Renewed Purpose » après près de deux ans d’absence

Lee Seok Hoon est de retour avec un album qui touche en plein cœur ! Le 26 août, le chanteur de ballade a publié son cinquième mini-album intitulé « Renewed Purpose », près de vingt-deux mois après « Untitled », sorti en octobre 2023.





La chanson principale, « AFTER GROWING UP », est un cadeau de la chanteuse Younha qui en a signé la musique et les paroles. Sur une base de folk contemporain aux accents urbains, le vocaliste chante avec la voix d’un adulte mais le cœur d’un garçon, où se croisent la tendresse et la nostalgie.





L’album comprend au total cinq titres. Parmi eux, « EVENING PRIMROSE », une ballade sentimentale aux sonorités blues également écrite et composée par Younha, ainsi que « Under The Moonlight », comparable à une berceuse dédiée à l’être aimé. L’artiste a lui-même écrit les paroles de « Under The Moonlight », « It must be love » et « Whisper », ajoutant une touche d’authenticité personnelle.





Et dès le mois de septembre, Lee Seok Hoon retrouvera son public sur scène. Du 11 au 21 septembre, il présentera une série de concerts intitulée « Purpose: Newly, Purpose » au Samsung Hall de l’ECC de l’université des femmes Ewha à Séoul.