Une exposition d’art médiatique célèbre les 30 ans de carrière de YB et Crying Nut

#News Show-biz l 2025-09-10

Musique coréenne

ⓒ DRUG RECORDS, DEE COMPANY
A l’occasion du Sound Planet Festival 2025 prévu les 13 et 14 septembre sur l’île de Yeongjon à Incheon, une exposition d’art médiatique exceptionnelle rendra hommage au 30e anniversaire des groupes emblématiques YB et Crying Nut. L’expérience culturelle mêlera musique, webtoon et intelligence artificielle.

Selon Rolling Hall, l’organisateur de l’événement, cette exposition réunira huit créateurs de webtoon de renom. L’originalité de ce projet réside dans la fusion innovante entre l’art du webtoon et l’IA, créant ainsi des installations d’un nouveau genre.

Cette initiative marque une évolution significative dans l’approche des festivals de musique, qui ne se contentent plus de proposer uniquement des concerts, mais s’orientent vers des expériences culturelles multidisciplinaires.
