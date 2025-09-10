Kim Dong-ryul confirme son statut de star avec 70 000 billets vendus en un jour

ⓒ MUSIC FARM

Le chanteur Kim Dong-ryul a une nouvelle fois démontrer son extraordinaire pouvoir d’attraction auprès du public sud-coréen. Son concert solo intitulé « Promenade », programmé en novembre prochain au KSPO Dome du parc olympique de Séoul, a affiché complet en l’espace d’une journée. L’annonce a été faite vendredi par son label Music Farm.





Dès l’ouverture de la billetterie jeudi dernier, l’ensemble des 70 000 billets répartis sur sept représentations ont été écoulés. Cet exploit dépasse de 10 000 places le précédent record établi par l’artiste lors de son concert solo « Melody » en 2023.





Dans son communiqué, Music Farm a souligné que « Kim Dong-ryul a une fois de plus prouvé qu’il possède le plus haut niveau de pouvoir d’attraction du public en Corée ». L’agence a ensuite dévoilé les ambitions artistiques des prochains concerts : « Kim Dong-ryul présentera un festin de lumière et de son grâce à un programme musical varié et une mise en scène raffinée combinant musique et éclairages ».