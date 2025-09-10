aespa va participer à deux émissions américaines

ⓒ SM Entertainment

Le groupe de K-pop aespa va bientôt faire deux apparitions télévisées très attendues. Selon son agence SM Entertainment, mardi, les quatre membres participeront à l’émission matinale « Good Morning America » d’ABC et au talk-show « The Jennifer Hudson Show » de Fox TV.





La présence d’aespa dans « Good Morning America » est programmée pour ce jeudi en direct, tandis que la date de diffusion de son passage dans « The Jennifer Hudson Show » sera communiquée ultérieurement. Ces deux prestations représentent une opportunité exceptionnelle pour le groupe sud-coréen de toucher directement le public américain. Les quatre artistes présenteront leur tout nouveau single « Rich Man », sorti le 5 septembre dernier, et partagera les coulisses de leur nouvelle création musicale.





La popularité de « Rich Man » souligne bien la montée en puissance d’aespa sur la scène internationale. Avant même sa sortie officielle, le single a enregistré plus d’un million de précommandes, décrochant automatiquement le statut de « million-seller ». Le phénomène s’est confirmé après le lancement, avec une domination du classement « Top Albums » d’iTunes dans 14 pays. aespa compte donc renforcer davantage sa popularité en participant à ces deux émissions américaines à succès.