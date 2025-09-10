Aller au menu Aller à la page

HYBE Latin America lance le label S1ENTO Records

ⓒ HYBE
Les trois formations sont issues du programme d’audition « Pase a la Fama » qui a récemment pris fin. Le groupe Musza, grand vainqueur de cette compétition télévisée, constitue le fer de lance de ce nouveau trio d’artistes. Il est accompagné par Destino, qui a atteint la finale du programme, et par Low Clika, une formation particulièrement appréciée par le public lors des diffusions.

HYBE Latin America entend ainsi mettre l’accent, via son nouveau label, sur le développement des artistes, la production musicale de haut niveau, la gestion de contenu, l’expansion mondiale ainsi que les interactions avec les fans. Une stratégie globale qui vise à créer un écosystème musical qui tire à la fois de l’expertise technique de HYBE et de la richesse culturelle latino-américaine.
