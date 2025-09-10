Aller au menu Aller à la page

« Bye, Summer » : IU dévoile un nouveau single surprise

#News Show-biz l 2025-09-12

Musique coréenne

ⓒ EDAM Entertainment
IU a surpris ses fans en dévoilant mercredi sans aucune annonce préalable son nouveau titre « Bye, Summer ». Cette sortie inopinée témoigne de l’approche spontanée et authentique de l’artiste.

« Bye Summer » se présente comme un message d’adieu personnel d’IU à la saison estivale. Elle s’est associée au compositeur Seo Dong-hwan, déjà à l’origine de son tube « Love wins all ». La chanteuse de 31 ans a participé activement à l’écriture musicale et a entièrement rédigé les paroles, confirmant ainsi son rôle d’artiste complète.

Selon son agence EDAM Entertainment, la chanson marie harmonieusement « le style vocal lyrique caractéristique d’IU, une mélodie simple et des sonorités rafraîchissantes qui permettent de ressentir les derniers instants de l’été ».

Bien qu’aucune campagne promotionnelle n’ait précédé cette sortie, « Bye Summer » a immédiatement conquis le public. Dès 9 heures du matin le jour de la sortie, le titre se hissait déjà à la 9e place du classement « Top 100 » de Melon, la principale plateforme de streaming musical sud-coréenne. Ce succès instantané illustre la fidélité du public d’IU et la force de son lien avec ses fans.
