« Bye, Summer » : IU dévoile un nouveau single surprise

ⓒ EDAM Entertainment

IU a surpris ses fans en dévoilant mercredi sans aucune annonce préalable son nouveau titre « Bye, Summer ». Cette sortie inopinée témoigne de l’approche spontanée et authentique de l’artiste.





« Bye Summer » se présente comme un message d’adieu personnel d’IU à la saison estivale. Elle s’est associée au compositeur Seo Dong-hwan, déjà à l’origine de son tube « Love wins all ». La chanteuse de 31 ans a participé activement à l’écriture musicale et a entièrement rédigé les paroles, confirmant ainsi son rôle d’artiste complète.





Selon son agence EDAM Entertainment, la chanson marie harmonieusement « le style vocal lyrique caractéristique d’IU, une mélodie simple et des sonorités rafraîchissantes qui permettent de ressentir les derniers instants de l’été ».





Bien qu’aucune campagne promotionnelle n’ait précédé cette sortie, « Bye Summer » a immédiatement conquis le public. Dès 9 heures du matin le jour de la sortie, le titre se hissait déjà à la 9e place du classement « Top 100 » de Melon, la principale plateforme de streaming musical sud-coréenne. Ce succès instantané illustre la fidélité du public d’IU et la force de son lien avec ses fans.