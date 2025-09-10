30 ans des relations diplomatiques Séoul-Le Caire : Jo Su-mi monte sur scène dans la capitale égyptienne

ⓒ YONHAP News

La soprano de renommée mondiale Jo Su-mi se produira au Caire Opera House pour commémorer le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et l’Égypte. L’événement est organisé dans la capitale égyptienne par le ministère sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme en collaboration avec l’Agence coréenne pour la promotion des échanges culturels internationaux.





Le concert intitulé « Sumi Jo & Symphonie du Caire », prévu aujourd’hui, proposera un programme ambitieux alliant tradition lyrique occidentale et héritage musical coréen. Accompagnée par l’Orchestre symphonique et le Chœur du Caire, Jo Su-mi interprétera de grands airs d’opéra ainsi qu’une sélection de mélodies coréennes traditionnelles, notamment « Gagopa » ou « Kkotgureum Soge ».





Pour Jo Su-mi, cette représentation marque une première puisqu’elle n’a jamais encore donné de récital en Égypte au cours de sa carrière.