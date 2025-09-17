NCT WISH signe son retour avec « COLOR », un troisième mini-album plein d’assurance

ⓒ SM Entertainment

NCT WISH est revenu sur le devant de la scène avec son troisième mini-album « COLOR ». Avec cet album, le groupe montre sa croissance et met en avant une identité musicale plus affirmée, en proposant une palette de morceaux aux nuances variées.





Le titre phare éponyme brille par des synthétiseurs puissants, sa progression d’accords aux accents jazzy et son refrain rythmé par des changements marqués. Les paroles expriment quant à elles la confiance du groupe, déterminé à teinter le monde de sa propre couleur et à préserver cette identité en la gardant intacte.





À propos de cette nouveauté, NCT WISH a expliqué qu’il s’agissait d’un album « rempli de sa couleur » et qu’il surprendrait sans doute ses admirateurs. Le boys band a également confié que la chanson phare leur avait immédiatement donné la certitude qu’elle ferait mouche et qu’elle reflétait parfaitement sa progression artistique.





Le disque comprend sept pistes au total. Parmi eux, « Cheat Code », un morceau du genre future bass écrit, composé et arrangé par la célèbre productrice KENZIE, mais aussi « Videohood », un titre hip-hop percutant, et « WICHU », qui reprend un sample du tube de Chris Brown « With You » dans une touche R&B des années 2000. Nous y retrouvons aussi « Reel-ationship », ainsi que « Surf », déjà révélé en avant sortie le mois dernier.