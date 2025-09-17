CORTIS dévoile son parcours créatif dans le documentaire « What We Want »

ⓒ Big Hit Music

« Nous voulons montrer que nous sommes un groupe capable d’exprimer ce que nous pensons et ressentons au plus profond de nous ». C’est avec cette conviction que CORTIS s’est dévoilé dans un documentaire inédit.





Le 1er septembre, le nouveau boys band de Big Hit Entertainment a mis en ligne l’intégralité de « What We Want », une série en quatre épisodes retraçant la création de son tout premier album « COLOR OUTSIDE THE LINES ». Elle suit pas à pas le travail acharné des cinq membres en quête de « leur propre musique ».





Le documentaire revient sur leur parcours musical de l’an dernier à Los Angeles. Les caméras ont capté des sessions d’enregistrement brutes, sans retouche, où l’on découvre les voix à l’état pur et les instants de complicité lorsque chacun dirige les autres dans l’interprétation des démos.





Ce qui retient l’attention, c’est la manière dont les collaborations avec des artistes étrangers ont permis au groupe de forger peu à peu son identité. Les producteurs internationaux n’ont pas tari d’éloges, soulignant à quel point les garçons semblaient aimer créer, chacun avec sa singularité, et combien leur musique se distinguait de tout ce qu’ils avaient entendu jusqu’ici dans la K-pop.





CORTIS ne s’est pas arrêté à la musique. Le boys band a pris part à l’élaboration des chorégraphies et s’est impliqué jusque dans les moindres détails, de la rédaction du storyboard au choix des lieux de tournage, sans oublier la réalisation et le montage du clip.