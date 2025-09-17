Le girls band américain de JYP, GIRLSET, sort son nouveau single « Commas »

ⓒ JYP Entertainment

Le 29 août, GIRLSET, un girls band international composé uniquement de membres américaines et produit par JYP Entertainment, a fait son retour avec « Commas ».





Cette nouvelle chanson se distingue par une ambiance rafraîchissante, capable de balayer les dernières chaleurs estivales. Et les paroles pleines d’assurance et les voix puissantes des membres se conjuguent parfaitement pour entraîner les fans de musique aux quatre coins du monde.





Pour ce morceau, le groupe s’est entouré de grands noms. Tommy Brown, connu pour son travail avec Ariana Grande, Justin Bieber ou The Weeknd, a pris part à la production, tout comme Theron Thomas, derrière des hits mondiaux de la K-pop tels que « Seven » de Jungkook et « APT. » de Rosé.





Avec la déclaration audacieuse « We’re setting who we are », les filles affirment leur volonté de définir elles-mêmes leur avenir, sans limites ni contraintes. GIRLSET déploie ainsi ses ailes avec « Commas », prêt à explorer toutes les possibilités.