Treasure revient avec son troisième mini-album « LOVE PULSE »

Le boys band phénomène Treasure vient de donner le coup d’envoi de son nouveau chapitre avec un album aux couleurs rétro et fraîches !





Son troisième mini-album, intitulé « LOVE PULSE », explore différentes facettes de l’amour vues par les membres, dans une atmosphère rétro subtilement soulignée. Le titre principal « PARADISE » s’impose comme un morceau disco-funk vibrant, animé par des cuivres entraînants et une ligne de basse groovy, où se mêlent la fraîcheur des voix et l’énergie du rap.





Les autres pistes s’inscrivent dans la même ambiance, mais chacune apporte une touche particulière. « EVERYTHING » séduit par ses sonorités synthétiques lumineuses, « NOW FOREVER » captive avec sa mélodie envoûtante et addictive, tandis que « BETTER THAN ME » charme par la chaleur des voix des membres. Ces morceaux racontent chacun à leur manière une histoire d’amour signée Treasure, tout en révélant de nouvelles couleurs musicales.





Avec « LOVE PULSE », le groupe a dévoilé une dimension artistique inédite et une profondeur accrue dans son univers, pour le plus grand bonheur des fans qui attendaient ce retour avec impatience.