Avec « SHOTTY », Hyorin affirme son indépendance artistique

ⓒ REHent

Surnommée la reine de la K-pop, Hyorin est revenue plus affirmée que jamais, incarnant une véritable « girl boss » avec son nouveau titre « SHOTTY ».





La chanteuse a dévoilé un morceau qu’elle a elle-même écrit et composé, laissant éclater un désir musical qu’elle portait en elle depuis sept ans. À peine deux mois après son single numérique « YOU AND I » sorti le 15 juillet, elle signe un retour rapide, mais chargé d’une sincérité qu’elle avait longtemps gardée en elle.





Elle a confié être « plus excitée et plus nerveuse que jamais », expliquant avoir conservé le beat de « SHOTTY » depuis près de huit ans avant de finalement le présenter au monde.





Dans ce processus de création, la star s’est confrontée à des questions essentielles, se demandant sans cesse « qu’ai-je envie de dire, quel message dois-je transmettre ». Elle a ainsi affiné la substance de son morceau en y imprimant une déclaration ferme : « ma vie n’est pas un sujet d’histoire pour les autres ».





« SHOTTY » s’appuie sur des textures vocales aériennes, un beat qui martèle comme un battement de cœur et une interprétation volontairement détachée. L’ensemble révèle une couleur musicale encore plus intense qu’avant et dévoile une facette inédite d’Hyorin, qui offre enfin au public cette chanson longtemps restée dans l’ombre.