Baby V.O.X annonce son premier concert en vingt-trois ans

2025-09-13

Le girls band de la première génération de K-pop, Baby V.O.X s’apprête à retrouver son public avec un concert exclusif, le premier depuis vingt-trois ans.

Intitulé « BACK to V.O.X New Breath », l’événement se tiendra les 26 et 27 septembre au Grand Peace Hall à l’université Kyung Hee à Séoul.

Débuté en 1997, le groupe légendaire s’était imposé avec des titres phares comme « Get Up » ou « Killer », avant de mettre fin à sa carrière en 2004 après la sortie de son septième album « Ride West ».

Pour ce retour, il prévoit non seulement de revisiter ses plus grands succès, mais aussi de partager un message particulier destiné à ses fans. Selon son agence, ce spectacle offrira l’occasion de rappeler les racines de la K-pop et de transmettre une émotion capable de franchir les générations.

