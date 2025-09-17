Solar de MAMAMOO invite ses fans à un voyage spatial musical à Séoul

RBW

Solar, membre du girls band MAMAMOO, embarquera ses fans pour un voyage spatial hors du commun à l’occasion de son prochain concert solo.





Intitulé « Solaris », l’événement imagine l’an 2142, époque où le voyage interstellaire est devenu réalité. Le concert invite ainsi les spectateurs à embarquer à bord du vaisseau « Solaris » pour revivre les moments marquants du parcours musical de l’artiste.





Avec ce spectacle, la chanteuse promet non seulement des performances live de haut niveau mais aussi une proximité renforcée avec son public. Fidèle à sa réputation de chanteuse dont les prestations séduisent toujours le public, elle prépare une setlist riche et variée.





« Solaris » se tiendra les 11 et 12 octobre, au Centennial Concert Hall à l’Université Yonsei à Séoul.



