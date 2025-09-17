Avec « Navy Horizon », Ha Hyun Sang revient sur scène

WAKEONE

L’auteur-compositeur-interprète sud-coréen Ha Hyun Sang donnera un concert exclusif du 10 au 12 octobre à la Ticketlink Live Arena, également connue comme SK Olympic Handball Gymnasium du parc olympique à Séoul.





Intitulé « Navy Horizon », l’événement invitera le public à plonger dans un univers musical plus profond et plus personnel du vocaliste. L’affiche déjà dévoilée met en avant une mer calme aux reflets bleu marine au moment du crépuscule, se fondant dans l’horizon et traduisant visuellement le titre du concert.





L’artiste prévoit de remplir la scène de l’automne avec une variété de performances empreintes de romantisme et de sensibilité. Dix mois après « Elegy », son précédent concert solo, il retrouve son public avec une passion renouvelée et une maturité artistique plus affirmée.