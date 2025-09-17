Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Lucie Brochard, une créatrice aux mains de soie (Ⅱ)

#Invité du mercredi l 2025-09-17

Séoul au jour le jour

Pour la seconde semaine consécutive, Lucie Brochard, qui nous a rendu visite cet été, répond au questionnaire acrostiche préparé par KBS WORLD Radio. 

ⓒ luciebrochard.vo 
« I » comme « identité ». Quand est-ce que notre invitée se sent plus Française ? Au travail ? Dans la vie de tous les jours ? Puise-t-elle ses sources d’inpisration au pays de sa mère, le Vietnam ? Et lorsqu’elle revient en Corée du Sud, se sent-elle Coréenne même si elle a dû la quitter à l’âge de trois ans ? 

ⓒ KBS WORLD
Avant de nous quitter, la créatrice de mode venue de Paris nous dévoile aussi un peu son projet pour cet automne-hiver. 

ⓒ luciebrochard.vo
■Pour écouter la première partie de notre entretien avec Lucie Brochard
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >