Lucie Brochard, une créatrice aux mains de soie (Ⅱ)

Pour la seconde semaine consécutive, Lucie Brochard, qui nous a rendu visite cet été, répond au questionnaire acrostiche préparé par KBS WORLD Radio.





« I » comme « identité ». Quand est-ce que notre invitée se sent plus Française ? Au travail ? Dans la vie de tous les jours ? Puise-t-elle ses sources d’inpisration au pays de sa mère, le Vietnam ? Et lorsqu’elle revient en Corée du Sud, se sent-elle Coréenne même si elle a dû la quitter à l’âge de trois ans ?





Avant de nous quitter, la créatrice de mode venue de Paris nous dévoile aussi un peu son projet pour cet automne-hiver.





■Pour écouter la première partie de notre entretien avec Lucie Brochard