BIGBANG célèbre ses 20 ans de carrière au festival Coachella

ⓒ THE BLACK LABEL, Galaxy Corporationl, RND Company

Le groupe emblématique de K-pop BIGBANG marquera ses deux décennies de carrière en se produisant au prestigieux festival américain Coachella Valley Music and Arts Festival en 2026.





Selon la liste des artistes dévoilée hier par les organisateurs, BIGBANG se produira les 12 et 19 avril prochains en Californie. Le groupe se présentera sous sa formation actuelle à trois membres :

G-Dragon, Taeyang et Daesung. L’ancien membre T.O.P, qui les a quittés en 2023, ne participera pas à ces performances.





BIGBANG ne sera pas le seul représentant de la scène musicale coréenne au festival. Le line-up comprend également KATSEYE, le groupe féminin né de la collaboration entre HYBE et le label américain Geffen Records, ainsi que Taemin, membre de SHINee et artiste solo reconnu.